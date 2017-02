Cuidado com a audição!

Embora o desgaste do ouvido seja natural e ocorra de modo similar a qualquer outro órgão com o avanço da idade, os maus hábitos, ainda na juventude, podem diminuir a qualidade de recepção sonora e até mesmo comprometer a audição.

A perda auditiva, ao contrário do imaginário popular, não atinge apenas pessoas com idade avançada. Crianças logo após o nascimento contam com o teste da orelhinha para verificar se a audição está preservada. Ao longo da vida, a recomendação da fonoaudióloga é incluir o teste de audiometria no check-up anual, principalmente a grupos mais expostos, pelo trabalho ou lazer, a agentes prejudiciais à audição. O exame favorece o prognóstico.

As infecções (otites) no ouvido são muito comuns durante a infância, mas não limitadas a essa fase da vida. Nas crianças, as três principais causas das inflamações são referentes às secreções nasais, à posição que a criança é amamentada, geralmente deitada (os líquidos passam pela tuba auditiva) e ao fato de o canal auditivo não estar completamente desenvolvido. As recomendações nesses casos são que os responsáveis mantenham as vias aéreas sempre limpas e, na dúvida, procurem a ajuda de um otorrinolaringologista ou de um pediatra.

Nos adultos, as dores de ouvido e as coceiras são os sintomas das inflamações. As causas mais comuns das otites externas estão relacionadas ao contato dos ouvidos com a água, ao uso de hastes flexíveis e a problemas respiratórios. Durante uma prática esportiva, como a natação, o ideal é proteger os ouvidos com tampões e secar a parte externa bem, com a toalha, ao término da atividade.

Outro fator que contribui para as otites é o clima seco. Ele agrava os problemas respiratórios e, com o acúmulo de secreções nas vias aéreas, pode aumentar a proliferação de bactérias no canal auditivo. Umidificar o ar pode ser uma maneira de prevenção.

Para estar atento aos maus hábitos que podem prejudicar a saúde auditiva é preciso atenção há alguns pontos, como o uso de medicamentos. Alguns remédios, como os ototóxicos, podem causar problemas auditivos, ainda que a ototoxicidade seja temporária e os distúrbios não perdurem. Estima-se que existam cerca de 200 remédios considerados ototóxicos.

Os sons são a matéria-prima dos ouvidos. Existe, no entanto, uma intensidade de volume de exposição aos ruídos que deve ser evitada. A exposição frequente e por longos períodos a sons acima de 80 decibéis – o que equivaleria a uma rua com tráfego pesado na hora do rush – pode provocar perda auditiva e danos irreversíveis à audição. Os fones de ouvido podem ser usados, desde que respeitado o volume tolerável pelos ouvidos e o tempo de exposição.

