Crise? Que crise?

O ano de 2016 não foi dos melhores para a economia do país. Basta olhar os indicadores econômicos para se chegar a essa conclusão. Mas, neste verão, comerciantes e empresários de Guarapari não têm do que reclamar. Nossa reportagem visitou a cidade do litoral capixaba numa terça-feira de janeiro e se surpreendeu com a quantidade de pessoas nas praias. Parecia final de semana.

Alguns fatores podem explicar o porquê desse boom na cidade. Campos e São João da Barra tiveram uma programação modesta para este verão, causando um esvaziamento das praias de Farol de São Thomé, Grussaí e Atafona. Com isso, muitos campistas optaram pelo agito da praia capixaba. Outro aspecto é que, com a economia em estado de alerta, muitas pessoas deixaram de sair do país neste período de férias, escolhendo assim descansar pelo litoral brasileiro. A mudança de governo em várias cidades da região, que passaram a contar com novos representantes, também pode ser apontada como uma das razões para Guarapari ter se tornado destino de muitos veranistas.

O comerciante Alexandre Batista tem um restaurante na região central, próxima às praias das Castanheiras e da Areia Preta. Segundo ele, o movimento já é maior do que o mesmo período em 2016: “É claro que a gente se prepara o ano todo para o verão, que é quando o movimento na cidade triplica, mas estamos impressionados com quantidade de gente na cidade este ano. O cenário da economia do país não estava muito otimista, então nós estávamos torcendo para, na melhor das hipóteses, termos o mesmo movimento do ano passado. Mas, pelo menos aqui no restaurante, já notamos um aumento de cerca de 50% no faturamento”, afirma.

Até o final do carnaval, quem visitar a cidade e passar pelo Centro de Atendimento Turístico (CAT), será recepcionado pelos Facilitadores Turísticos, que dão várias orientações, informações úteis, além de uma lembrancinha especial de Guarapari.

“Guarapari recebe turistas de vários lugares do país e nós queremos recebê-los bem em nossa cidade e fazer com que eles levem boas lembranças de nossas praias. Estamos começando nossos trabalhos à frente da pasta de Turismo e faremos várias ações e atividades especiais ao longo desta temporada para agregar ainda mais qualidades ao nosso município”, comenta o secretário de Esporte, Cultura e Turismo, Miguel Agrizzi.

Texto produzido em: 23/01/2017