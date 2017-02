Colônia de Férias agitou Itaperuna

Quem tem filhos e mora na cidade de Itaperuna passa sempre por um dilema no verão. Muitos pais não podem viajar neste período por conta de compromissos de trabalho e ficam num impasse por não poder oferecer uma opção de lazer para a criançada. Mas esse problema parece ter acabado. Em parceria com a Faculdade Redentor, a Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria de Esportes e demais secretarias, realizou uma colônia de férias no primeiro mês do ano, que agradou em cheio às crianças.

A colônia funcionou do dia 16 ao dia 27 de janeiro, com atividades diárias para as crianças, conforme nos contou a secretária de Ação Social, Trabalho e Habitação, Camila Andrade: “Eles participam de partidas de futebol, queimada, vôlei, futebol de sabão, tem a piscina à disposição, aulas de zumba etc. Hoje tivemos uma atividade de contação de histórias realizada pelo nosso serviço de convivência do PET de Aré, distrito de Itaperuna. Além disso, são servidos dois lanches, quando as crianças chegam e na hora de ir embora. O primeiro lanche é fornecido pela padaria-escola, projeto da Secretaria de Ação Social, e o segundo é fornecido pela Faculdade Redentor”, afirma.

Conversamos também com o representante da pasta responsável pela Colônia de Férias, o secretário de esportes Eduardo Toldo: “A iniciativa partiu da prefeitura, que colocou a missão de realizar a colônia para a Secretaria de Esportes. Tivemos um prazo curto, a prefeitura encontrou a cidade num estado de bastante dificuldade, mas isso não foi maior do que o desejo de realizar esse projeto. Mas sem parceria e sem amigos, a gente não teria conseguido. O trabalho realizado com as secretarias de Ação Social e de Educação foi muito importante e a parceria com a Faculdade Redentor foi brilhante, a dedicação deles foi fundamental para a concretização deste evento. Então não se trata de um projeto apenas da secretaria de Esportes, mas de uma iniciativa em conjunto para poder oferecer esse presente para a comunidade de Itaperuna. A princípio, nossa ideia era atender de 300 a 400 crianças, mas, graças a Deus, tivemos um retorno tão positivo que chegamos a quase 600. Temos conversado com os pais e eles dizem que as crianças estão até dormindo mais cedo para chegar logo a hora de vir para cá. A ideia é fazermos outra colônia de férias em julho”, finalizou o secretário.

Dona Maria das Neves levou seus dois filhos para participar das atividades na colônia e é só elogios: “É muito bom poder contar com esse tipo de evento nas férias das crianças. Porque nem sempre conseguimos nos deslocar para a praia e muitas vezes dava pena de ver as crianças dentro de casa o mês inteiro. Com a Colônia de Férias, a gente consegue dar mais oportunidades para eles se divertirem com segurança. Isso é fantástico”.

Texto produzido em: 25/01/2017