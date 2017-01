Campista na história da Chapecoense

Tímido, avesso a entrevistas e bem diferente do estilo do jogador moderno. Este era Bruno Rangel, campista, maior artilheiro da história da Chapecoense e uma das 71 vítimas do trágico acidente aéreo que aconteceu com a delegação do clube catarinense em Medelín, na Colômbia, no final de novembro, na véspera da final da Copa Sul-Americana. A despedida ao jogador de 34 anos comoveu a cidade. Velado na Câmara Municipal de Campos, o corpo de Bruno percorreu as principais ruas do município no dia 4 de dezembro, antes de ser enterrado no cemitério Campo da Paz sob fortes emoções de fãs, amigos e familiares.

Revelado no Goytacaz, de Campos, rodou por diversos times do Brasil, com destaque para Americano, Macaé, Paysandu, Guarani e Joinville. A partir de 2010, o crescimento profissional na trajetória do atacante se deu pelo sucesso com as cores do Paysandu, onde foi campeão paraense e goleador na Série C com oito gols. Do Norte do país rumou para se tornar uma das importantes figuras no retorno do tradicional Guarani para a Primeira Divisão do Campeonato Paulista. A equipe de Campinas estava na Série A2 em 2011 e, com o atleta na equipe, conseguiu o acesso. Na mesma temporada, nova conquista importante na carreira. Em Santa Catarina, pela primeira vez, sagrou-se campeão da Série C pelo Joinville.

Cobiçado pela Chapecoense, ainda passou pelo Metropolitano, onde disputou algumas partidas da Série D. No início de 2013 foi contratado pelo Verdão do Oeste. No Campeonato Catarinense jogou pouco. Contudo, na Série B se firmou entre os titulares e voltou a fazer o que mais sabia: gols. De cabeça, perna esquerda, perna direita, pênalti, o jogador viveu o auge, atingindo a marca de 31 gols na competição, o que lhe credenciou a ser o maior goleador da história da Série B.

Após rápida passagem pelo Al Arabi, do Catar, em 2014, voltou ao clube catarinense para se tornar o maior artilheiro da história do clube, com 81 gols em 169 jogos – 23 em 2016. A contagem dos gols chegou ao fim com o acidente que vitimou ele e outras 70 pessoas no avião que levava a equipe para Medelín, mas a história de Bruno Rangel na Chapecoense está eternizada.

Bruno Rangel, que completaria 35 anos no dia 11 de dezembro, deixa a esposa Girlene e um casal de filhos: Bárbara, de 6 anos, e Daniel, que ainda não completou dois.

Homenagens – Além de ser reconhecido como o maior artilheiro da Chapecoense, Bruno Rangel recebeu homenagens em Campos, sua terra natal, e dos times da cidade. Goytacaz, primeiro clube da carreira do jogador, Americano, clube que o projetou no cenário estadual, e até o Campos, recém-promovido à elite do futebol estadual, decretaram luto oficial e prestaram condolências.

O futebol beneficente, que acontece todo o fim de ano em Campos, com os principais jogadores da cidade, também recordou de Bruno Rangel, que havia gravado uma chamada para o evento dias antes do acidente fatal.

Nos programas esportivos, todos lembraram do talento de Bruno, cuja memória, como se vê, ecoará para sempre nos gramados nacionais.

Texto produzido em: 07/12/2016