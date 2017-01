Aumenta o som para a Jamz

Depois de um ano intenso como foi 2015, com direito à indicação ao Grammy Latino e tudo, 2016 se encerrou como o ano de consolidação do trabalho da banda Jamz. Figurinhas carimbadas em apresentações no Norte e Noroeste Fluminense, os músicos seguem trabalhando firme com a divulgação do novo álbum, “Tudo Nosso”. A reportagem do Mania de Saúde conferiu da primeira fileira o show que a banda fez em Campos, antes de se apresentar em Itaperuna. Após a apresentação, batemos um papo com os meninos.

O guitarrista Paulinho Moreira fez uma breve avaliação do ano de 2016 para os músicos. “Foi um ano de bastante trabalho, com o lançamento do nosso novo CD, então a gente avalia que 2016 foi muito importante para a Jamz. Estivemos no Festival de Jazz de Rio das Ostras e fizemos um show especial, voltado para um público que frequenta festivais e encerramos a primeira noite do festival. A gente chamou de ‘Tributo às referências’ e tocou Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Eric Clapton, Ray Charles, Prince, The Beatles, enfim, toda uma galera que incentivou a gente a começar a tocar”.

Sobre isso, a banda dá um conselho para a garotada que está querendo começar uma banda. “Estudar muito. Porque é muito difícil levar uma banda, até mesmo para a gente que teve uma visibilidade nacional em 2014 com o programa Superstar, é difícil manter as coisas nos trilhos. Ter banda é difícil e, no país que a gente vive, é ainda mais complicado. Então, se você não fizer pelo menos a sua parte, estudando, procurando referências, ouvindo os mais velhos, fica muito mais difícil”, afirma o tecladista Gustavo Tibi. “Hoje a gente tem a sorte (sorte, com muito trabalho) de viver da nossa banda. Mas antes disso a gente já queria viver da nossa música e graças a Deus tem dado certo até aqui, mas isso porque todo mundo sempre ralou muito e sempre procurou se esforçar e estudar para conseguir isso. Se você quer ter banda, ótimo, mas procure estudar o seu instrumento, independente do foco que você queira dar”, diz o baterista Pepê Santos.

O vocalista e baixista William Gordon prossegue dando algumas dicas para quem está começando agora. “É muito importante você ouvir muita música. Estar sempre antenado com tudo o que está acontecendo. As pessoas têm a impressão errônea de que ouvir apenas o que está sendo tocado e produzido agora é suficiente. Na verdade, se você quer soar igual as pessoas que estão tocando agora, tem que ouvir o que eles ouviram, que foi produzido lá atrás. Tem que saber o que está sendo feito na atualidade, mas também é preciso ouvir as coisas mais tradicionais, porque na maioria das vezes é ali que você consegue desenvolver a sua técnica. Tem coisas mais complexas, que fazem você estudar mais e se desenvolver melhor como músico. Viver da arte necessita dessa dedicação”.

Encerrando o papo, a banda fala dos planos para 2017. “A gente lançou um CD recentemente, fizemos o lance do festival que deixou a gente muito feliz com o resultado e agora estamos começando a pensar em outras coisas. A gente quer inscrever o segundo CD para concorrer ao Grammy e esperamos que ele seja indicado assim como o primeiro. E provavelmente o próximo álbum vai ser alguma coisa com vídeo, talvez um DVD”, afirmam.

Texto produzido em: 24/11/2016