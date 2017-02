Aprendizagem por completo

Durante muito tempo, inteligência, capacidade de resolver problemas e raciocínio lógico foram tratados como essenciais para que alunos tivessem sucesso. Nesse sentido, os conteúdos programáticos e as avaliações educacionais surgiram para medir essas competências, conhecidas como cognitivas, por estarem ligadas ao conhecimento. Diversas pesquisas na área educacional mostraram que não basta dominar as disciplinas se o indivíduo não souber se relacionar com os outros, não souber lidar com os desafios ou não conseguir controlar as emoções.

Para esse conjunto de habilidades, os educadores chamam de “competências não cognitivas ou socioemocionais”. Essa realidade passou a ser discutida mais precisamente em 1999, a partir do documento “Educação: Um Tesouro a Descobrir”, da Unesco, que sugere quatro tipos fundamentais de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser, e, dessa forma, foram eleitos como os quatro pilares essenciais da educação.

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos. Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção, ficam só no celular. Mas, na minha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi. A questão é como está a aula do professor”, afirma o especialista em Tecnologia na Educação, Pedro Henrique Novaes.

Como as crianças passam a maior parte do dia nos colégios, a comunidade escolar começou a pensar em como estimular habilidades não cognitivas como a colaboração, a autonomia, a estabilidade emocional, a sociabilidade, e outras. O professor é uma figura estratégica, pois é ele quem está participando ativamente deste processo. O docente deve observar que alguns alunos são mais expansivos e outros mais retraídos. Além disso, eles trazem diferentes experiências vividas fora do ambiente escolar. Com essas predisposições, o educador tem a liberdade de decidir qual estratégia deve adotar para alcançar as metas que precisa em sala de aula. A tecnologia é uma delas, já que os recursos tecnológicos oferecem opções para maximizar as oportunidades de aprendizado e criar experiências significativas para os alunos.

A escola trabalha de duas maneiras: recorre a objetos educacionais digitais, como vídeos, animações, imagens e infográficos, para dar suporte às aulas, e estimula a pesquisa dos alunos na internet, com a orientação do professor sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e a partir de fontes confiáveis. Entretanto, não são só benefícios que os dispositivos móveis trazem. O colégio controla o uso quando a aula não necessita dos aparelhos e bloqueia o acesso às redes sociais, os principais vilões quando o assunto é distração.

A tecnologia ainda encontra barreiras quando se depara com o modelo de escola tradicional, focada em conteúdo, notas e frequência. Os professores e alunos já incorporaram os recursos tecnológicos, e por isso, a reformulação do ensino já se faz presente no novo processo de aprendizagem.

Texto produzido em: 20/01/2017