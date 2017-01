Aprendizado para a vida

Mestre em Engenharia de Petróleo e Gás Natural pela Pennsylvania State University (um dos 5 melhores programas dos Estados Unidos, ao lado da Stanford e da Universidade do Texas, de acordo com a U.S. News) e Engenheiro de Produção pela UENF, o itaperunense Romulo Carvalho bateu um papo com a reportagem do Mania de Saúde sobre a experiência de estudar no exterior. Confira o que ele trouxe na bagagem.

Mania de Saúde – Você é de Itaperuna e estudou na UENF. Conte um pouco como foi esse primeiro momento de sair da cidade natal e da casa dos pais para morar em outra cidade.

Romulo Carvalho – Foi bastante difícil. Sair de casa nunca é fácil. Lembro que, naquela época, minha mãe disse algo como: “você vai continuar voltando, mas nunca mais vai ser a mesma coisa”. Não foi mesmo. Adquirir independência é uma via de mão dupla. Você sofre um pouco para conseguir mas, depois que consegue, se adapta.

Mania de Saúde – Como surgiu a oportunidade de estudar em outro país? Correu atrás ou foi sorte?

Romulo Carvalho – Diria que foi o encontro do esforço pessoal com o surgimento da oportunidade certa. Fui um dos primeiros alunos brasileiros a ir para o intercâmbio pelo programa Ciência sem Fronteiras durante a graduação. Estudei na Pennsylvania State University. Fiz um bom trabalho. Tratei as pessoas com respeito e me esforcei como aluno. Cheguei a conhecer os diretores da universidade e a ir a uma reunião com o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Então, quando retornei ao Brasil para concluir o curso de Engenharia de Produção na UENF, já havia deixado bons laços por lá. Pouco tempo depois, a Capes abriu um edital para pós-graduação. Me inscrevi no edital e na Penn State. Logo veio a carta para o Mestrado em Engenharia de Petróleo e Gás Natural. Iniciei as atividades do Mestrado exatamente uma semana após me formar como Engenheiro pela UENF.

Mania de Saúde – Como foram os primeiros dias lá? Foi uma adaptação difícil?

Romulo Carvalho – No mestrado foi bem difícil porque, desta vez, diferente do programa Ciência sem Fronteiras para graduação, eu era responsável por quase tudo. Alimentação, acomodação, transporte, etc. Além disso, o clima daquela região da Pennsylvania é bem difícil. É um lugar alto e frio, onde neva bastante.

Mania de Saúde – Quanto tempo você ficou fora? E quais foram os melhores momentos e os mais difíceis?

Romulo Carvalho – Fiquei um ano durante a graduação e dois anos durante o mestrado. Posso dizer o melhor momento: foi no final do primeiro semestre do mestrado, no dia em que tirei “A” (a nota máxima) numa matéria chamada “Comportamento de Fase de Gás Natural e Fluidos Condensados”. Era considerada a matéria mais difícil do departamento, com o professor mais rigoroso, que também era o chefe da pós-graduação. Havia quarenta alunos naquela turma. Estadunidenses mesmo eram apenas dois ou três. A maioria era composta de árabes, asiáticos ou europeus. Pessoas muito capacitadas de todo o mundo. E, dos 40, apenas 6 ficaram com “A”. Fiquei muito honrado com aquilo. O professor acabou se tornando meu orientador e, já no último período, a faculdade me contratou para ser Assistente de Ensino (uma espécie de professor assistente) de uma turma de graduação com 240 alunos. A matéria que lecionamos? Uma versão simplificada de “Comportamento de Fase de Gás Natural e Fluidos Condensados”. Já o momento difícil não foi um momento único, mas uma experiência diária: a saudade dos meus pais, irmãos e da minha tia. Essa saudade esteve presente todos os dias.

Mania de Saúde – O que esse período fora mudou em você? Como você avaliaria o Romulo de antes e o de agora?

Romulo Carvalho – Mudou tudo. Lidei com 240 alunos de todos os cantos do mundo. O mesmo vale para os professores e os profissionais com quem trabalhei. O Romulo de antes era bastante uniforme, inflexível. Tinha uma visão de mundo fechada. Aprendi a ser mais aberto à diversidade de ideias e opiniões, a lidar com o diferente. O Romulo de agora adquiriu muita bagagem intelectual. Mas também adquiriu mais sabedoria e, principalmente, resiliência. Há uma frase da Cora Coralina que diz que: “o saber a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende é com a vida e com os humildes”. Posso dizer que, nesses anos fora do país, estudando e trabalhando, aprendi as duas coisas.

Texto produzido em: 05/12/2016