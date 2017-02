Ano de conquistas na educação

Há instituições de ensino que param no tempo. Outras, no entanto, sabem a importância de estar na vanguarda e, assim, fazer a diferença no mercado. É o que acontece, por exemplo, com a Faculdade Redentor, em Itaperuna. Além de todos os avanços ocorridos em 2016 (como a abertura da unidade de Paraíba do Sul, com 5 cursos de graduação), a Redentor começa 2017 já repleta de conquistas a serem alcançadas muito em breve, para benefício dos alunos e, claro, da região.

A fim de detalhá-las, o Mania de Saúde entrevistou o Diretor Geral da Faculdade Redentor, Dr. Heitor Antonio da Silva, que adiantou diversas novidades para a nossa reportagem. Entre elas, está a chegada da Residência Médica em Saúde da Família e da Comunidade. Ela reflete a alta qualidade do curso de Medicina da Redentor (que, recentemente, ganhou mais 32 vagas, devido aos excelentes resultados da instituição).

Dr. Heitor também revelou a abertura de novos cursos de graduação em Itaperuna, que irão movimentar ainda mais o setor educacional no interior fluminense. Confira.

Mania de Saúde – 2017 será de boas novas para a Redentor?

Dr. Heitor Antonio da Silva – Se Deus quiser! Pelo fato de a Redentor ser a melhor no ranking das instituições com mais de 12 cursos avaliados, ela alcançou uma posição favorabilíssima no cenário nacional. Todos os nossos processos, quando chegam ao MEC, recebem um olhar diferenciado. Essa diferenciação não ocorre por algum tipo de privilégio. É a consequência do trabalho realizado, que é de altíssima qualidade. Por isso, até o mês de maio, haverá a portaria para nos tornarmos Centro Universitário. Nesse mesmo período, devemos receber o credenciamento da Faculdade Redentor Metropolitana, em Queimados, com 5 cursos de graduação, a exemplo do que ocorreu em Paraíba do Sul. São excelentes notícias.

É bom lembrar que a passagem de Faculdade para Centro Universitário nos dá uma autonomia muito maior no processo educacional. Como Centro Universitário, podemos implantar cursos sem a necessidade de autorização do MEC. Apenas solicitamos a visita para o reconhecimento do curso implantado. Aliás, para algumas graduações, o MEC exige o pedido de autorização, independentemente de ser Faculdade, Universidade ou Centro Universitário. É o caso dos cursos de Medicina, Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Mas, desses, só não temos o de Odontologia! Ao longo do ano, porém, vamos abrir o processo pedindo a abertura dele também. Ou seja: a Redentor chegou a um estágio muito avançado, que justifica a transformação para Centro Universitário. Até o meado do ano, vamos abrir pelo menos mais uns seis cursos. Os mais prováveis são o de Odontologia, Terapia Ocupacional, Pedagogia, possivelmente Educação Física e mais dois que estão em fase de estudo. E está para sair, a qualquer momento, o curso de Games, que vai acabar substituindo o de Sistemas de Informação.

Mania de Saúde – O curso de Medicina ganhou novas vagas e chama a atenção, agora, com a notícia da residência médica. Como está sendo isso?

Dr. Heitor Antonio da Silva – Pela legislação atual, todas as faculdades precisam fazer isso, sobretudo as novas, que já nasceram dentro da nova legislação, como é o nosso caso. Vamos, então, implantar a residência médica na área de Saúde da Família, que é o foco do governo e é onde está a maior carência do país. Afinal, é na atenção básica que se resolve a maior parte dos problemas de saúde e desafoga os hospitais. Nossos alunos de Medicina, inclusive, já atuam na atenção básica desde o primeiro período. O trabalho desempenhado nos PSF’s pela Redentor como um todo é fantástico. Esse know-how, por si só, já cria uma grande expectativa para a residência médica. Tínhamos essa obrigação e fizemos o requerimento à Comissão Nacional de Residência Médica. Aconteceu até uma situação curiosa. Nós pedimos 4 vagas para a residência. A comissão, que é exigente, veio, avaliou tudo, visitou a clínica e também as três unidades básicas de saúde com as quais temos compromisso e atuamos diariamente. No entanto, em vez de 4, recebemos 8 vagas! Achei que íamos ter dificuldades, devido ao grau de exigência da comissão, mas foi o inverso. Isso nos deixou muito contentes, porque ilustra a qualidade do nosso trabalho. O edital será publicado em breve e faremos a devida divulgação aos profissionais. A Redentor é assim: não para de crescer. Mas sempre crescendo com qualidade.

Texto produzido em: 25/01/2017