Acontecendo - Janeiro 2017

Santuário

Ao contrário dos boatos que circulam pela cidade, o Santuário de Nossa Senhora do Infinito Amor, localizada na Ponte / Preta, visitado por um enorme número de fiéis, não está fechado. O que está proibido, devido ao excesso de alguns, é apanhar água na fonte. O Santuário está à disposição dos fiéis diariamente.

Super secretário

O prefeito Dr. Marcus Vinicius de Oliveira Pinto, empossado no dia 1º do corrente mês, nomeou o Dr. Jorge Curi para a Secretaria de Saúde, França Bombeiro para Educação e sua esposa Camila Pires para a Ação Social. Outro cargo importante é o de Procurador Municipal, que será ocupado pelo Dr. Demétrio Pilar.

Carnaval

Os dirigentes de blocos e escolas de samba já estão se movimentando no sentido de realizar o carnaval neste ano. Considerada a maior festa popular do país, em virtude da falta de verbas, não foi realizado em Itaperuna, para tristeza dos foliões.

Trombolho

O estádio do Itaperuna F.C. na Rua Satiro Garibaldi, no centro da cidade, há algum tempo foi desapropriado pela prefeitura. No entanto, segundo um dos diretores do clube, a prefeitura desapropriou o estádio por decreto e não pagou o que deveria, motivando a diretoria a entrar na justiça. Com os muros caindo e com o gramado sem drenagem, agora com as chuvas constantes, o local está se tornando um enorme criador de mosquitos que transmitem várias doenças, prejudicando moradores próximos inclusive o Hospital São José do Avahy.

Eleição na câmara

Cumprindo dispositivo constitucional, a Câmara Municipal de Itaperuna, logo após, a posse dos vereadores, vai realizar a eleição para a Mesa Diretora para o próximo biênio. São candidatos os vereadores Cazalito, Amanda da Aidê, Paulo Cezar Contador e Jaime Ferreira.

Texto: 05/12/2016