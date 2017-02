Acontecendo - Fevereiro 2017

Cães abandonados

Embora algumas entidades bem intencionadas vem tentando ajudar, fornecendo ração e água, a situação dos cães abandonados em Itaperuna está virando problema de saúde pública. Os cães são abandonados geralmente quando estão velhos e doentes e podem transmitir doenças, além de atacar pessoas que transitam pelo calçadão da avenida Cardoso Moreira, como já aconteceu. Por outro lado, as rações colocadas para eles estão sendo compartilhadas com ratos e pombos, que transmitem doenças graves.

Mesa da câmara

Em reunião realizada no dia 1° de Janeiro, a Câmara Municipal de Itaperuna escolheu a Mesa Diretora que vai administrar a Casa no próximo biênio e que ficou assim constituída: Presidente Amanda da Aidê (PDT), a primeira mulher a assumir o cargo; Vice Marquinho de Retiro (PR); 1° Secretário Felipe (PSDC) e 2° Secretário Welliton do Frango (PEN). O setor burocrático da Câmara está funcionando normalmente e as sessões serão iniciadas neste mês.

Ginásio São José

Paralisado há alguns anos, o Ginásio Profissional São José foi totalmente reformado. A padaria, inclusive, foi reativada. Um dos últimos atos do ex-prefeito Alfredão, que vai beneficiar a comunidade do Morro do Castelo.

Bancos da avenida

Depois de reformados, os bancos do calçadão da Avenida Cardoso Moreira vem sendo utilizados de maneira inadequada por algumas pessoas, que sentam no encosto e colocam os pés no assento, fato que, além de dilapidar um bem público, demonstra uma enorme falta de educação. Será que sentam assim em casa?

Texto: 20/01/2017