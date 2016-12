A musa do verão!

Modelo fitness, personal trainer e referência no estilo de vida saudável. Esta é Carol Saraiva. A brasileira de 31 anos, formada em educação física, casada com o fisiculturista Eduardo Correa e um dos principais nomes do mercado fitness da atualidade concedeu entrevista exclusiva ao Mania de Saúde para comentar da carreira, do estilo de vida fitness, deu dicas de treinos e alimentação e deixou uma mensagem para quem almeja um corpo como o dela, de 61 quilos distribuídos em 1,69 de altura, 90 centímetros de busto, 61 centímetros de cintura e 96 centímetros de bumbum.

Mania de Saúde – Como encara o desafio de ser uma referência fitness? É uma responsabilidade que você não imaginaria um dia ter?

Carol Saraiva – Foi algo que aconteceu antes mesmo que eu parasse para pensar no assunto. Sei que é uma responsabilidade e por isso faço tudo com muita dedicação e responsabilidade. Não pesa para mim porque amo o que faço.

Mania de Saúde – Quando você “ganhou o mundo” fitness?

Carol Saraiva – Eu cursava a faculdade de educação física, em 2010, e tive meu primeiro contrato de patrocínio com uma empresa de suplementos. Eles me divulgaram em pôsteres, em revistas, anúncios nacionais e internacionais, banners em academias e lojas de suplementos. Passei a fazer presença em todos os principais eventos fitness nacionais e internacionais, e posso dizer que minha carreira decolou. Nessa época ainda não tinha o ‘boom’ das mídias sociais. Depois, quando criei meu Instagram, o número de seguidores passou a crescer dia após dia e então passei a ser mais conhecida e a ter ofertas de trabalho.

Mania de Saúde – O mercado fitness hoje está em expansão, principalmente no Brasil. Como avalia isto?

Carol Saraiva – As pessoas estão procurando ter uma vida mais saudável. O estereótipo de beleza também está mais atlético, as pessoas acham mais bonito terem menos gordura e corpos torneados. A propagação das informações com relação aos benefícios de se exercitar e se alimentar melhor é positivo. E outros fatores, como as mudanças de categorias em competições de fisiculturismo, a vinda do Arnold Classic para o Brasil e de pessoas com referências no mercado, contribuem no crescimento. Procura inspirar e motivar outras pessoas a aderirem o estilo de vida saudável. Além de modelo fitness, sou profissional da área da saúde (bacharel em educação física), e meu papel é orientar, dar dicas e conscientizar o público da importância em ser saudável.

Mania de Saúde - Como é a rotina de uma musa fitness, casada com um fisiculturista e que ainda é o próprio coach?

Carol Saraiva – Nossa rotina é completamente adaptada aos treinos e à alimentação. Meu marido chega a treinar quatro vezes por dia quando está em preparação para alguma competição. É uma rotina por vezes muito desgastante, mas nos entendemos, nos apoiamos e trabalhamos um para ajudar ao outro.

Mania de Saúde – Entre abdômen trincado ou “bumbum na nuca”, qual você escolhe?

Carol Saraiva – Tenho que escolher? Eu prefiro os dois, lógico! (risadas). Mas alcançar qualquer um é muito difícil, não é do dia para noite, e vai depender de bastante esforço e disciplina. Digo as meninas que é possível. Basta treinar e alimentar-se corretamente.

Mania de Saúde – Como é o seu treinamento básico?

Carol Saraiva – Eu faço musculação seis vezes por semana e aeróbios todos os dias, dependendo do meu objetivo faço aeróbios até duas vezes por dia. Geralmente faço 30 minutos em casa antes do treino e depois mais 20 minutos de escada após o treino de musculação. Minha divisão de treino é a seguinte: treino A (perna completa com ênfase no quadríceps e panturrilha), treino B (ombros, tríceps e abdômen), treino C (perna completa com ênfase posterior, glúteos e panturrilha), treino D (costas, bíceps e abdômen). Tenho um dia de descanso e depois repito a sequência.

Mania de Saúde – No quesito alimentação, o que não falta na sua dispensa e na sua geladeira?

Carol Saraiva – Sempre tem frango, carne vermelha, batata, aveia e vegetais. Não podem faltar na minha dieta. Geralmente fujo da dieta uma vez na semana e me permito comer algo que gosto, o que faz bem para o organismo e também para a cabeça.

Mania de Saúde – Você teve uma ascensão meteórica no universo fitness e conseguiu se tornar uma referência. O que planeja para a carreira agora?

Carol Saraiva – Eu tive grandes conquistas profissionais e vou continuar trabalhando, investir na minha linha de suplementos e na minha linha de roupas que já são vendidas mundialmente. Tenho uma loja online com a minha marca. E, em breve, vou lançar uma empresa de distribuição de alimentação saudável em Santa Catarina.

Mania de Saúde – Deixe uma mensagem para quem deseja seguir seus passos e ter um estilo de vida saudável.

Carol Saraiva – Crie um plano de ação para que você possa atingir seus objetivos. Se não sabe como criar um, procure informações confiáveis e veja qual a melhor maneira para você chegar aos seus objetivos. Vivemos na era da informação, e não há mais desculpas para não buscar a melhor maneira de atingir seus objetivos e viver mais saudável. O segredo é o tempo e dedicação para fazer as coisas certas.

Texto produzido em: 18/11/2016