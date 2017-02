A “Copacabana” de Macaé

O verão chegou e com ele o movimento nas praias aumenta consideravelmente pela região dos Lagos e Norte Fluminense. Desde o final de novembro e os primeiros dias de dezembro, a reportagem do Mania de Saúde constatou que o número de pessoas que procuram sombra e água fresca nas areias só cresce.

Em uma manhã de sexta-feira, ainda em horário comercial, a praia dos Cavaleiros, em Macaé, estava com um movimento acima do normal para o dia e a hora. Diversas famílias e casais aproveitavam o forte calor para colocar o bronzeado em dia e divertirem-se na água.

“Está um dia muito bom para praia. Sexta-feira de verão é assim mesmo. A gente dá um jeito de sair mais cedo, de escapar do trabalho na hora do almoço para dar um mergulho. Só não podemos deixar de aproveitar”, comenta o engenheiro Paulo Faria, revelando que trabalhou até mais tarde na quinta-feira para ter a sexta-feira de folga.

Quem também gosta do verão e da praia cheia são os vendedores ambulantes. O vendedor de picolé e sorvete, Jorge Teixeira, espera bons números na estação mais quente do ano. “Fiquei desempregado este ano, mas quero aproveitar o verão para ter um bom lucro. O importante é não ficar parado. Trabalho sempre tem para quem quer. Estou animado e espero que seja um verão bom para quem, de alguma forma, depende dele”, disse Jorge, que já havia vendido mais de 70% do que levou naquele dia. “Vou passar a trazer mais a partir de agora. Acho que o verão realmente começou”.

Considerada uma das praias mais famosas de Macaé, a praia dos Cavaleiros está localizada no bairro de mesmo nome, no centro da cidade. Com uma beleza exuberante, possui uma grande faixa de areia clara, além de mar azul esverdeado. O local recebe muitos turistas durante a temporada, além dos próprios moradores da região, por possuir uma boa infraestrutura com bares e restaurantes. A praia é convidativa para toda a família, que pode desfrutar de uma beleza única, tranquilidade e comodidade. Há quem diga que a praia dos Cavaleiros é a “Copacabana” de Macaé, pois recebe muitos turistas e é uma das praias mais frequentadas do município.

